Multe, incassi da record. In dieci mesi 1,3 miliardi

Nonostante la crociata del ministro dei trasporti Salvini su multe e autovelox, le sanzioni stradali continuano a generare enormi introiti per gli enti locali: nei primi 10 mesi del 2024 la spesa delle famiglie arriva a 1,3 miliardi di euro. A snocciolare i dati è il Codacons: Lombardia in testa con 324 milioni di incassi, poi Lazio (130 milioni) ed Emilia-Romagna (129 milioni). Tra le grandi città: Milano (128,7 milioni), Roma (88) e Torino (43,7 milioni). Per i piccoli Comuni 165 milioni dalle multe.