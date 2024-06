Motonave ‘Audace’ rischia di affondare a Grado. Sul posto elicotteri e sommozzatori

Grado (GO), 12 giugno 2024 – Tragedia sfiorata a Grado, in provincia di Gorizia, dove una motonave turistica - la ‘Audace’ – sta rischiando di affondare. La Capitaneria di porto assicura che tutti i 76 passeggeri e i 4 membri dell’equipaggio sono stati portati in salvo. Il trasferimento verso il porto è avvenuto dapprima con delle zattere, e poi con dei mezzi messi a disposizione dalla Guardia costiera. I soccorritori hanno verificato che a bordo non ci fosse più nessun turista.

L’imbarcazione ha ricevuto soccorso da parte della Guardia costiera – che ha dispiegato le forze dislocate tra Trieste e Lignano Sabbiadoro – e della Guardia di finanza. Sul posto sono stati chiamati anche gli elicotteri e i sommozzatori dei Vigili del fuoco. Presente anche la ‘Sores’ – con la Centrale operativa mobile e il direttore Giulio Trillò, che ha assunto il ruolo di direttore dei soccorsi sanitari – e 6 ambulanze. Un mezzo dell’elisoccorso è in attesa al campo sportivo di Grado.

Stando a un tweet dei Vigili del fuoco, l’intervento è cominciato verso le 11.50. Il protocollo d’emergenza sarebbe stato attivato tempestivamente dopo l’sos del capitano di ‘Audace’.

Il mare è attualmente mosso, ma l’imbarcazione è ancora in galleggiamento. Sono in corso le operazioni per trainarla verso il porto mediante dei rimorchiatori. Le cause dell’avaria non sono ancora chiare, ma si ipotizza una falla causata da un grande ramo. Da quanto si apprende la nave avrebbe imbarcato acqua dalla prua.

La motonave si trovava in servizio sulla tratta Grado-Trieste, e nel momento dell’incidente stava navigando in direzione Monfalcone.

Notizia in aggiornamento