La morte della moglie non è un suicidio. “Il marito incastrato da un disegno della figlia”

Genova, 12 dicembre 2023 - Avrebbe fatto passare la morte della moglie come un suicidio, ma grazie a un disegno della figlia i carabinieri stamane lo hanno arrestato con l'accusa di omicidio. L'incredibile giallo di cronaca, svelato inaspettatamente, è avvenuto a Genova. L'uomo, il 44enne Ahmed Mustak, secondo gli investigatori sarebbe il vero responsabile della morte della moglie, la 32enne Sharmin Sultana.

Lo scorso marzo, quando era stato trovato il corpo senza vita della donna nel quartiere di Sestri Ponente a Genova, Mustak aveva subito sostenuto che la morte della moglie era un atto volontario, un suicidio. I familiari della vittima però avevano espresso molti dubbi, spiegando agli investigatori che l'uomo la vessava da anni, così le indagini sono proseguite.

A svelare il giallo, e mettere sulla strada giusta gli investigatori coordinati dal sostituto procuratore Marcello Maresca, sarebbe stato un disegno della figlia più grande dell'uomo, che lo inchioderebbe alle sue responsabilità nella morte della moglie.

Un suicidio sospetto

Sharmin Sultana, secondo il marito, si era lanciata dalla finestra di casa. Il suo corpo era stato trovato in via Emanuele Ferro, nel quartiere di Sestri Ponente, non lontano da dove lavora il marito, lo stabilimento di Fincantieri. In quel momento in casa con la donna c'erano l'uomo e i due figli. Interrogato dai carabinieri Mustak aveva detto di non avere sentito nulla, e che lui quel giorno era rimasto a letto perché si sentiva bene. Ma la versione dell'uomo, contestata anche dai familiari della vittima, non aveva convinto i militari che seguivano il caso. E infatti indagando sono venute alla luce le violenze e i maltrattamenti che la donna continuamente subiva. In più in una intercettazione ambientale, eseguita prima che gli investigatori sentissero la bambina, si udiva Mustak dire alla figlia "dì che non sai nulla della mamma".

