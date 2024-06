Mondragone, uccide il fratello dopo la lite: fermato un 54enne

Caserta, 12 giugno 2024 - Una lite tra fratelli degenerata in omicidio, nella tarda serata di ieri, a Mondragone: stamani il presunto responsabile è stato fermato dai carabinieri del Comando provinciale di Caserta, diretti dal colonnello Manuel Scarso. I fatti sono avvenuti in via Domiziana, in un'area di sosta nei pressi di un bar. Secondo una prima ricostruzione, Antonio Cennami, 54 anni, di Mondragone, al culmine di una lite avrebbe ucciso con un colpo di pistola calibro 9 il fratello Luigi, 50 anni, quindi sarebbe fuggito a bordo di uno scooter. Nei suoi confronti la procura di Santa Maria Capua Vetere ha emesso un provvedimento di fermo e l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri. È accusato di omicidio aggravato.

Ancora ignoto il movente. I carabinieri del reparto di Mondragone indagano per far luce sull’accaduto.