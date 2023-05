La ministra Eugenia Roccella contestata da attivisti e femministe al Salone del libro di Torino

Torino, 20 maggio 2023 - Un gruppo di attivisti di 'Extinction Rebellion' e di femministe di 'Non una di meno' ha messo in atto una contestazione nei confronti della ministra alla famiglia, natalità e pari opportunità Eugenia Roccella, ospite oggi al Salone del libro di Torino per la presentazione del suo libro 'Una famiglia radicale'. Quindici persone sono state identificate dalla Digos della Questura di Torino. Roccella è stata costretta ad abbandonare il palco: “Per motivi di democrazia a voi sconosciuti lascio il palco”, ha detto la ministra rivolgendosi ai contestatori.

Roccella contestata: cosa è successo

La contestazione nei confronti della ministra Roccella è avvenuta all'Arena Piemonte. Non appena la ministra ha iniziato a parlare del suo libro, attivisti e femministe, che si trovavano seduti fra il pubblico, hanno cominciato a urlare slogan e si sono seduti per terra nella sala, esponendo alcuni cartelli con le scritte 'Fuori lo stato dalle mie mutande', 'Sul mio corpo decido io'. La polizia è subito intervenuta.

La ministra ha invitato i giovani a intervenire sul palco per spiegare i motivi della loro protesta e ha chiesto alla polizia di non allontanare nessuno. "Non potrei accettarlo - ha detto Roccella - perché io ho un passato in cui venivo portata via ai sit-in e non voglio che questo succeda".

Sul palco è salita una militante e ha letto un proclama. Dopo l'intervento dal palco dell'attivista, Roccella ha risposto: "Volevo un dialogo, tu hai fatto solo un intervento". Poi si è rivolta agli altri manifestanti che hanno interrotto l'evento: "Lottate contro l'utero in affitto insieme a noi - ha detto la ministra - contro la mercificazione del corpo delle donne, lottate contro un mercato razzista dove i figli delle donne nere costano meno di quelle bianche". Alcuni spettatori hanno fischiato i manifestanti chiedendo che l'incontro riprendesse.

Nell’Arena Piemonte è intervenuto anche il direttore del Salone, Nicola Lagioia. “La democrazia contiene anche la contestazione per cui non perdiamo questa occasione di dialogo. Mandate un vostro delegato a discutere con la ministra. Anche in politica si fa così. State manifestando pacificamente, adesso cercate un dialogo”, ha detto Lagioia”.

I manifestanti non hanno però raccolto l'invito di Lagioia replicando: “Se la ministra non ascolta le nostre richieste neanche noi vogliamo ascoltare quello che dice lei” e non si sono mossi, continuando a gridare slogan contro i fascisti e gli obiettori, e a sdraiarsi per terra.

Circondata dagli agenti della Digos, ha poi raggiunto l’Arena Piemonte anche la deputata di Fdi Augusta Montaruli che, rivolgendosi a Lagioia, ha detto: “Vergogna, come fai a dire che questa è una manifestazione pacifica?”.