Migranti, barchino affonda a largo di Lampedusa: 1 morto, 34 salvati. Una ventina i dispersi

Roma, 24 aprile 2023 - Un barchino di 7 metri è affondato in area Sar italiana vicino a Lampedusa: un peschereccio ha salvato 34 migranti e recuperato il cadavere di un uomo. I dispersi sarebbero una ventina. Tutti i migranti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, all'alba, c'erano 1.094 ospiti, a fronte dei poco meno 400 posti disponibili.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito, un peschereccio, durante la notte, è intervenuto e ha salvato 34 migranti e recuperato il cadavere di un uomo in mare. Il naufragio del barchino di 7 metri è avvenuto in area Sar Italiana. I superstiti e la salma sono stati trasbordati sulla motovedetta Cp319 della Guardia costiera che li ha portati a Lampedusa. Proseguono le ricerche di eventuali dispersi da parte di Capitaneria di porto e Guardia di finanza. I superstiti sono 26 uomini, 8 donne e 6 minori. La barca, secondo le prime informazioni, sarebbe partita alle 21 di sabato da Sfax, in Tunisia. Del gruppo fanno parte persone del Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Isole Comore e Sudan. Avrebbero pagato da 500 a 600 euro per la tragica traversata.