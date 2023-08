Meteo: irrompe il maltempo. Violenti temporali e grandine al Nord: danni, alberi abbattuti, caos viabilità. Le previsioni per le prossime ore

17:20

Critica la situazione a Vercelli

Dopo il devastante nubifragio è critica la situazione della viabilità a Vercelli. Viale Garibaldi è bloccato in direzione Piazza Roma (la piazza antistante la stazione ferroviaria e accanto alla cattedrale di S.Andrea) per la caduta di una pianta che è finita su una macchina e contro il condominio di fronte. Chiuso anche il sottopasso che collega Piazza Roma al quartiere Isola, sempre per la caduta di una pianta. Davanti a Palazzo Tartara, una delle sedi dell'Università del Piemonte Orientale il vento ha danneggiato il monumento a Galileo Ferraris, staccando il busto, ora recuperato dalla Polizia comunale. Molte le segnalazioni di tetti sollevati e di intonaci caduti: danni anche alla copertura al teatro Civico. Complicata la situazione anche nel Casalese, in provincia di Alessandria ma al confine con il Vercellese. Secondo quanto si è appreso sono rimaste senza corrente elettrica diverse zone del Casalese (regione Monti, a Cella Monte, sarebbe completamente isolata), e si segnalano anche allagamenti. Molti danni in città a Casale Monferrato: il tetto del pronto soccorso è stato scoperchiato, e ci sono molti danni in parchi e aree sportive all'aperto.