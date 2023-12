Messicani al confine Usa. In diecimila ogni giorno

Sono circa 10mila al giorno i migranti che arrivano al confine fra il Messico e gli Stati Uniti, una delle cifre più elevate della storia. Lo riporta la Cnn, citando alcuni dati forniti dalle autorità Usa di frontiera. Già in difficoltà sul piano internazionale per l’appoggio pressoché totale a Israele nel conflitto a Gaza, l’amministrazione Biden è chiamata a fronteggiare anche l’emergenza immigrati. In alcuni comuni al confine con il Messico i cittadini americani hanno organizzato milizie anti-messicani.