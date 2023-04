"Meno tv, una sosta mi farà bene"

"Sono molto più prudente nella comunicazione perché la maggioranza di Centrodestra è molto solida. Questi il potere non lo mollano. Penso sia una legislatura su cui lavorare in tempi lunghi: non sui 100 metri ma come in una maratona. Ho bisogno di ritrovare una nuova narrazione: una sosta ai box delle presenze televisive non può che farmi bene". Così il senatore Matteo Renzi (nella foto), nel corso di una iniziativa pubblica a Vicenza. Renzi ha parlato anche di Pnrr. "La serietà delle istituzioni prevede che non si mettano dei soldi del Pnrr su uno stadio di calcio. I soldi vanno messi sulle case popolari e sulle scuole. I soldi degli stadi devono arrivare dai privati". Concetto espresso già negli scorsi giorni a proposito delle perplessità Ue sui fondi per lo stadio Franchi di Firenze.