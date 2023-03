L'utero in affitto è un mercato. Quanto costa e quanto guadagnano le madri surrogate

La maternità surrogata potrebbe diventare un reato universale

Roma, 21 marzo 2023 - Da 13mila a oltre 160mila euro. Sono davvero molte le possibilità offerte ai single e alle coppie (etero od omosessuali) che decidono intraprendere il percorso della maternità surrogata. Il prezzo, ovviamente, varia a seconda del servizio richiesto e non include – nella stragrande maggioranza dei casi – le spese di viaggio e soggiorno. Sì, perché in Italia questa pratica non è legale e quindi si è costretti ad andare all’estero. I Paesi più vicini sono Grecia, Cipro, Repubblica ceca. Anche l’Ucraina era una meta molto gettonata, ma per questioni di sicurezza molte agenzie hanno chiuso le loro cliniche nel Paese quando è scattata l’invasione russa. Coma funziona La maternità surrogata può essere di due tipi: tradizionale o gestazionale. La prima prevede che la madre surrogata sia la madre biologica del bambino, visto che dona il proprio ovulo. Questa pratica è vietata nella maggior parte degli Stati. Nella maternità surrogata gestazionale, invece, l’embrione – che viene trasferito nell’utero della madre surrogata – è ottenuto dall’unione in laboratorio di ovulo e sperma. In questo modo viene esclusa completamente la connessione genetica della madre surrogata con il feto. I pacchetti Le agenzie che offrono i servizi di maternità surrogata in...