Roma, 21 giugno 2021 - Mascherina all'aperto sì o mascherina no? Via libera del Comitato tecnico-scientifico: non sarà più obbligatorio in zona bianca indossare le mascherine all'aperto, ma solo averle con se' per metterle in caso di rischio assembramenti.

Il Cts però, a quanto si apprende, non ha voluto indicare una data secca, suggerendo due possibilità: lunedì prossimo, 28 giugno, quando tutta l'Italia sarà in zona bianca, o il successivo, il 5 luglio, con altri sette giorni guadagnati per la campagna vaccinale. Gli esperti non hanno però rilevato eccessive differenze sul piano epidemiologico tra le due date: da qui la scelta di rimettere la decisione al Governo.

Il Cts chiude così, dopo meno di due ore di riunione, la lunga stagione dell'obbligo di mascherine all'aperto: era stato introdotto, sull'onda della ripresa dei contagi post-estiva, l'8 ottobre 2020 da un decreto dell'allora premier Giuseppe Conte. L'uso delle mascherine, mentre i contagi salivano a oltre 3.000 casi al giorno, era stato reso obbligatorio sia in luoghi all'aperto che al chiuso "fatta eccezione per le abitazioni private e per le circostanze in cui sia garantito un isolamento continuativo rispetto a persone non conviventi", esentando dall'obbligo solo "i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva, i bambini di eta' inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina". Tra pochi giorni, quindi, sarà necessario solo metterla in tasca o al braccio, per indossarla solo entrando in un negozio o se ci si rende conto di un rischio di affollamento

Covid: il bollettino del 21 giugno

Sommario

Se tutto andrà come previsto, il governo dovrebbero decretare la fine dell'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto a partire da lunedì 28 giugno. Ma non si esclude uno slittamento ai primi di luglio (in questo caso la data potrebbe essere lunedì 5).

Ma c'è anche chi ha già provveduto a rimuovere l'obbligo: è il caso dell'Alto Adige. In virtù del suo status di Provincia autonoma, il presidente Arno Kompatscher ha infatti emenato un’ordinanza che da oggi consente di non indossare la mascherina all'aperto salvo nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale oppure in caso di assembramenti di persone. Bolzanini e turisti dovranno comunque sempre portarsi dietro il dispositivo di protezione, anche perché resta l'obbligo di indossarla al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione.

L'uso delle mascherine resterà comunque obbligatorio nei negozi, su treni e aerei, ma anche per viaggiare sui mezzi pubblici. Per quanto riguarda invece bar e ristoranti al chiuso varranno le regole attuali: la mascherina si può togliere quando si è seduti al tavolo, mentre va indossata quando ci si alza per andare al bagno, per uscire o per avvicinarsi alla cassa.

Dai bar ai cinema all'aperto: quando resta l'obbligo

Da oggi, intanto, arrivano in Italia anche in Italia i nuovi test anti-Covid per riconoscere la variante Delta, mentre entra in vigore la quarantena di 5 giorni per chi arriva dal Regno Unito.

Variante Delta in Italia, Galli: "Qui contagi poco seguiti"

La variante Delta rallenta, calano i casi in Inghilterra

"Credo che i tempi siano maturi per poter togliere la mascherina all'aperto - ha osservato oggi il sottosegretario al dicastero della Salute, Pierpaolo Sileri -. Questo non vuol dire eliminarla, ma tenerla in tasca per essere utilizzata in caso di assembramenti". Una scelta, quella di abbandonare l'uso delle mascherine all'aperto, già adottata da altri paesi europei (come la Francia, il Belgio e la Polonia), mentre per altri l'addio al dispositivo di protezione scatterà a breve (in Spagna il D-day sarà il 26 giugno).

E' intervenuto anche il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che questa mattina ha incontrato il premier Mario Draghi: "Con il Green Pass mi auguro che si possano togliere le mascherine all'aperto, che non significa smantellare la struttura del commissario Figliuolo", ha detto. "E ciò non significa abbassare la guardia, ma un po' di libertà non guasta".

E nel pomeriggio è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a spiegare come "eliminare la mascherina" all' aperto "è un grande segnale a tutta l'Europa, per dire che l'Italia vuole essere protagonista di questa nuova fase". Il titolare della Farnesina ha aggiunto: "È un momento fondamentale per la ripartenza dell'Italia e dell'Europa intera. Ci sono Paesi come Francia, Germania, Lussemburgo, Belgio che hanno già eliminato l'obbligo di mascherina all'aperto. La Spagna lo farà tra poco e l'Italia non può essere da meno".

Il leader della Lega Matteo Salvini ha confida che già "la settimana prossima", dal primo luglio, si possa girare senza mascherine all'aperto e possano riaprire le discoteche.