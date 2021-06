Roma, 21 giugno 2021 - Mascherine all'aperto: si va verso un addio? Quasi tutto il Paese in zona bianca e senza coprifuoco da oggi, molto presto anche l'ultimo simbolo del Covid, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, potrebbe cadere. Sarà infatti il Comitato tecnico scientifico, già nella giornata di oggi, a comunicare il suo parere e stabilire da quando potremo ricominciare a guardare volti senza mascherina. All'aperto, si intende, e nei luoghi dove non c'è il rischio di assembramento. Laddove mancheranno queste due condizioni, infatti, i dispositivi andranno indossati. Vediamo allora i casi in cui resterà l'obbligo.

All'aperto

Si va verso una svolta a piccoli passi: togliendo la mascherina bisognerà comunque mantenere il distanziamento se non si è congiunti. Il dispositivo di protezione andrà infatti indossato ogni volta che ci sarà rischio assembramento, anche all'aperto appunto.

Bar e ristoranti

Nei locali di ristorazione al chiuso o all'aperto varranno le regole attuali, ovvero la mascherina si potrà togliere quando si è seduti al tavolo di un bar o di un ristorante, mentre andrà indossata quando ci si alzerà per andare al bagno, per uscire dal locale o per avvicinarsi alla cassa. Il dispositivo andrà sempre indossato nei luoghi a rischio assembramento.

Musei, cinema e teatri

Come luoghi al chiuso anche nei musei, così come nei cinema e nei teatri, sarà obbligatorio continuare a indossare i dispositivi di protezione e coprire naso e bocca. Nei cinema o teatri all'aperto, invece, andrà indossata laddove ci sarà rischio assembramento.

Negozi e centri commerciali

Sarà sempre necessario, per il momento, indossare la mascherina all'interno dei negozi. E la stessa regola varrà anche per i centri commerciali.

Mezzi pubblici, treni e aerei

Resterà obbligatorio viaggiare con naso e bocca coperti: sui mezzi pubblici, così come su treni e aerei, sarà obbligatorio infatti indossare la mascherina.

Leggi anche:

La Francia riapre le discoteche senza l'obbligo di mascherina