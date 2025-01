Maria Rosaria Boccia incinta? Le foto e i dubbi

Il nome di Maria Rosaria Boccia, con quello di ministro Gennaro Sangiuliano, ha dominato le cronache – non solo politiche – dell’estate scorsa. E dopo diversi mesi l’imprenditrice di Pompei torna protagonista. Con le foto pubblicate in esclusiva da Oggi e un post sibillino sui social. "Maria Rosaria Boccia è incinta? E chi è il papà?". Titola in copertina Oggi, che pubblica le foto di Boccia mentre passeggia con un’amica. Dopo un secco no comment ("La pregherei gentilmente di non farmi commentare ‘notizie’ attinenti esclusivamente alla mia sfera personale"), è lei stessa a farsi viva con un lungo post sulle note della canzone L’aurora, dedicata da Eros Ramazzotti alla figlia Aurora. "Dopo mesi in cui nessuno si è scusato con me, nonostante sia stato appurato che da sempre abbia raccontato la verità, ancora una volta il mio nome e la mia storia rischiano di essere buttati sulla pubblica piazza alla mercé dei cani feroci. Perché la mia sfera personale non deve essere più mia e l’intimità perpetuamente violata?".

Il settimanale scrive di aver mostrato le immagini a un ginecologo per un parere. L’imprenditrice, secondo il professionista, sarebbe "intorno alla 26esima o alla 28esima settimana", quindi il concepimento risalirebbe ai primi di luglio. Proprio il periodo in cui sarebbe stata in corso la liaison con Sangiuliano, che portò alle sue dimissioni da ministro. Secondo Oggi, quello della gravidanza non è solo argomento di gossip, ma rappresenterebbe il cardine del presunto ricatto a cui l’ex ministro ritiene di essere stato sottoposto.