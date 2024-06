Il sindaco di Genova Bucci operato oggi al Galliera: il comunicato dell’ospedale

Genova, 3 giugno 2024 – Marco Bucci, sindaco di Genova, questa mattina è stato sottoposto stamani a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Galliera. E subito il mondo della politica invia attestati di solidarietà: “Il sindaco - scrive la lista Toti in una nota-, figura di grande importanza per la nostra città e leader capace e determinato, ha sempre dimostrato una forte dedizione verso il benessere dei cittadini e lo sviluppo di Genova. Siamo sicuri che affronterà questa sfida con la stessa energia e determinazione che ha contraddistinto il suo operato fino ad oggi”. La Lista Toti, “insieme a tutti i sostenitori, si unisce in un caloroso abbraccio virtuale al sindaco e alla sua famiglia. Auguriamo che il periodo di recupero sia il più breve possibile e che possa tornare presto al suo ruolo”.

Ecco il comunicato diffuso a firma di Francesco Quaglia, direttore generale dell’ospedale Galliera. "L’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera comunica che il sindaco di Genova Dott. Marco Bucci, in data odierna, è stato sottoposto a intervento chirurgico dall’équipe di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva, per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea. L’intervento ha avuto esito positivo. Il paziente resterà ricoverato circa 5 giorni e successivamente verrà sottoposto alle terapie del caso. Il testo della presente comunicazione, concordata con il sindaco, viene pubblicato su sua specifica richiesta".

Più tardi, a seguito di notizie diffuse su alcune agenzie, l’ospedale precisa: “L’intervento al quale è stato sottoposto il sindaco è avvenuto a seguito di opportuni accertamenti e non in regime d’urgenza; il sindaco non era ricoverato da giorni, ma il suo ingresso in ospedale è avvenuto domenica 2 giugno alla sera, in previsione dell’odierna intervento”.

Bipartisan la solidarietà al sindaco. Il suo vice, Pietro Piciocchi, in una nota diramata a nome della giunta comunale e dell’intera amministrazione civica, ha espresso “al nostro sindaco e alla sua famiglia i sentimenti più affettuosi di vicinanza e i più sentiti auguri per una pronta guarigione”. Adesso sarà proprio Piciocchi ad assumere pro tempore le funzioni di sindaco. A esprimere vicinanza a Bucci sono stati anche altri esponenti bipartisan della politica. Tra questi, Andrea Costa, candidato alle elezioni europee per Forza Italia-Noi moderati, e la senatrice genovese del PD Annamaria Furlan. “Forza Marco Bucci! Dai sindaco. Tutti con te”, è stato invece il messaggio su X del leader di Italia viva, Matteo Renzi.