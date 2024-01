Manca la salma, salta il funerale

I familiari e gli amici di Manuela Spargi dovranno aspettare ancora per darle l’ultimo saluto. Riuniti l’altro giorno sul sagrato di una chiesa a Milano per celebrare il suo funerale, non hanno mai visto arrivare il carro funebre che portava da Colico la salma della 56enne milanese che martedì è morta precipitando da 40 metri al volante della sua auto dopo una visita all’Abbazia dei frati a Piona, sull’alto lago di Como. Il motivo: l’addetto delle onoranze funebri ha sbagliato strada e si è perso sulle montagne della Valtellina, bloccato dalla neve prima di venir recuperato semi assiderato dal Soccorso Alpino.

Era gremita la chiesa di San Leonardo Murialdo al Giambellino, nella periferia di Milano. Alle 14 era fissato il funerale della donna, ma è tutto slittato a data da destinarsi. Perché la salma non è mai arrivata in chiesa e per parecchie ore neppure si sapeva dove fosse finito il carro funebre che trasportava il feretro guidato da un 37enne. Si è scoperto soltanto a sera inoltrata che l’uomo aveva sbagliato strada, forse per colpa del navigatore satellitare, ma più probabilmente per una volontà precisa che potrebbe essere quella di voler passare prima nella Bergamasca per un saluto ai genitori.