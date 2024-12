Mamma e bimbo morti durante il parto. Autopsia sulla 30enne, primi indagati

Potrebbe essere stata un’embolia da liquido amniotico a provocare la morte di Andreea Mihaela Antochi (foto), la 30enne di origine romena deceduta al Policlinico San Matteo di Pavia durante il parto assieme a Sasha Andrei, il bambino che portava in grembo. È un’ipotesi che dovrà trovare conferma nell’autopsia in programma domani. La Procura sta identificando i medici e gli infermier al lavoro nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre. È stata acquisita la documentazione sanitaria. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo, ma sarebbero già pronti gli avvisi di garanzia indirizzati ad alcuni operatori sanitari. La mamma ha accusato gravi sintomi di insufficienza respiratoria durante il lungo travaglio ed è andata in arresto cardiaco.