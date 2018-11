Palermo, 5 novembre 2018 - La Protezione Civile Regionale siciliana mantiene anche per oggi le condizioni di pre-allerta, sia per il rischio idrico sia per il rischio idrogeologico. "Ancora siamo in una situazione di maltempo ma stiamo ritornando alla normalità. C'è ancora un'allerta arancione in alcune regioni ma il peggio è passato", ha spiegato a Rai Radio Anch'io il direttore della Protezione civile Angelo Borrelli.

IL DISPERSO - Intanto sono proseguite per tutta la notte le ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta di 40 anni, che risulta disperso da sabato sera nel corleonese. Il pediatra stava raggiungendo l'ospedale di Corleone, quando è stato sorpreso dal fango e dall'acqua sulla Statale nei pressi di Ficuzza. La sua auto, un suv, era chiusa a chiave, e probabilmente il dottore ha cercato di raggiungere a piedi l'Ospedale del Bianchi per prendere servizio, ma non è mai arrivato. Stamane i carabinieri hanno trovato il giubbotto di Liotta in contrada Scalilli.

Nelle ricerche sono impiegati uomini dell'Esercito, dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, ma più passano le ore più la speranza di trovarlo vivo si riduce. Ieri è stato utilizzato anche un drone, ma senza esito. Disperata la moglie, anche lei medico, che lo aveva sentito al telefono proprio durante il tragico tragitto in auto. Lui l'aveva chiamata per dirle di avere paura, poi il silenzio.

LE 9 SALME A PALERMO - Stanotte nella Chiesa Madonna di Lourdes di piazza Ingastone a Palermo sono state trasferite le salme delle nove persone morte sabato sera nell'alluvione che ha colpito Casteldaccia. Leì sarà allestita la camera ardente in attesa dei funerali. Ieri i parenti delle vittime hanno chiesto al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di potere celebrare i funerali solenni nella Cattedrale di Palermo. I funerali potrebbero essere celebrati già domani.

Una folla sta affluendo alla camera ardente allestita per rendere omaggio alle nove vittime dell'alluvione di Casteldacci. Le nove salme sono allineate, in due file e su ogni bara c'è anche la fotografia della vittima. Davanti a tutti in prima fila c'è Giuseppe Giordano, 35 anni, assieme alla figlia che non si trovava nella villetta, l'unico superstite: ha perso tutta la sua famiglia. L'uomo non riesce a smettere di piangere continuando a invocare i nomi dei suoi cari. Tra le vittime la moglie, Stefania Catanzaro, 32 anni, la figlia di un anno, Rachele Giordano; il figlio Federico Giordano di 15 anni. I genitori di Giordano, Antonino Giordano di 65 anni e la moglie Matilde Comito. Poi la sorella Monia Giordano, 40, il fratello Marco Giordano di 32 anni. Il figlio di tre anni della donna, Francesco Rughoo, oltre alla nonna del bimbo, Nunzia Flamia di 65 anni.

OGGI FUNERALI DI SCAVONE - Oggi nella Chiesa Madre di Salemi (Trapani) saranno celebrati i funerali di Alessandro Scavone, il consigliere comunale di Salemi morto sabato sera a Vicari, nel Palermitano, travolto dalle acque di un fiume esondato.

PM: DISASTRO COLPOSO - "Indaghiamo per disastro colposo e omicidio colposo. Siamo nelle primissime fasi delle indagini e nei prossimi giorni, quindi, potrebbero esserci degli aggiornamenti. Al momento si procede contro ignoti" ha dichiarato il procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, che non ha dubbi: "L'abusivismo è il principale colpevole e lo sottolineo". La casa di Casteldaccia era stata presa in affitto, ed era abusiva, come molti degli immobili lungo il tracciato del corso d'acqua.

BORRELLI - "Ora procediamo con il ripristino dei servizi essenziali soprattutto nel Nord Est devastato dal maltempo", ha detto a Rai Radio Anch'io, aggiungendo che ai 6-7 milioni di italiani che secondo alcune ricerche vivono in zone a rischio "la risposta è conoscere le aree in cui si vive, il livello di esposizone al rischio. Noi stiamo mettendo a punto un sistema di allertamento nazionale, per arrivare ad allertare il cittadino sul proprio cellulare". Nessuno sconto all'abusivismo: "E' una piaga che va debellata. Bisogna procedere con mano pesante per le case abusive in aree esposte a rischio per il non ripetersi di questi episodi".

BOMBA D'ACQUA SUL CATANZARESE - Violente precipitazioni si sono abbattute stamane sul Catanzarese, nell'area compresa tra Catanzaro lido e Botricello. La pioggia, caduta anche durante la notte, è aumentata notevolmente poco prima delle 7, allagando completamente la statale 106 ionica. Il più colpito è il territorio di Simeri mare. Decine gli automobilisti tratti in salvo dai vigili del fuoco, dopo che le loro auto sono rimaste bloccate nell'acqua alta anche un metro. Allagamenti si registrano anche nei territori di Sellia Marina e Botricello. Isolata la zona di Santa Maria.

SCUOLE CHIUSE NELL'AGRIGENTINO - Scuole chiuse oggi in tre comuni dell'agrigentino: Menfi, Sciacca e Ribera. La decisione è stata presa dai sindaci dei comuni dopo l'ondata di piogge dei giorni scorsi. Il provvedimento riguarda gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti nel territorio comunale.