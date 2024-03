Maltempo, frane in Liguria: Genova invasa da acqua e fango. Black-out in Piemonte per la neve. Paura per i fiumi a Milano

Genova, 10 marzo 2024 – Smottamenti, allagamenti, strade invase da acqua e fango. E’ la situazione in cui si trova Genova e altre città della Liguria, alle prese con una nuova perturbazione che ha portato forte maltempo in tutto il Nord-Ovest, confermando le previsioni meteo che parlavano di un “doppio blitz in arrivo dalla Groenlandia”, il secondo tra la notte di sabato e domenica appunto. Se in Liguria e anche a Milano e in Lombardia sono le piogge a preoccupare, in Piemonte è la neve a creare i maggiori disagi, tra black-out e strade chiuse.

Neve nel Torinese (Ansa)

Aurelia chiusa in più punti

Nel Ponente ligure, dove vige l'allerta arancione, il maltempo ha portato diverse frane e smottamenti nella nottata e nelle prime ore di oggi. A Finale Ligure una frana precipitata sulla carreggiata ha portato alla chiusura dell'Aurelia in entrambe le direzioni, all'altezza del chilometro 592, in località Malpasso. Frane anche a Noli, nei pressi di località Saraceni.

Aurelia interrotta anche nel levante genovese. A Recco, in provincia di Genova, alcuni alberi sono caduti sul piano viabile. Il personale dei vigili del Fuoco e di Anas sono al lavoro per effettuare le operazioni di pulizia della carreggiata e per ripristinare la circolazione il prima possibile. “La sala operativa della Protezione Civile sta monitorando con attenzione l'andamento dell'allerta e gli effetti che il maltempo potrebbe portare con sé a livello idrogeologico: i terreni saturi d'acqua hanno un maggior rischio di frane e smottamenti - spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - Stiamo seguendo con attenzione anche la situazione delle persone evacuate, con la protezione civile pronta ad intervenire se necessario. La raccomandazione, come sempre, è quella di prestare la massima attenzione all'evoluzione del meteo, non solo nel Ponente dove è stata diramata l'allerta arancione, ma su tutto il territorio”.

Frane e rsa evacuata a Genova

A Genova a Coronata, in via Monte Guano 10 gli ospiti di una rsa sono stati sfollati e portati in ospedale per una criticità causata da una precedente frana. Arpal ha aggiornato l'allerta prolungando fino alle 14 l'allerta arancione nel Ponente ligure e da allora gialla sui bacini piccoli. Il centro resterà in allerta gialla fino alle 18 così come nell'entroterra del Genovesato e nelle valli Stura e Val Bormida. Il Levante Ligure resta in allerta gialla fino alle 21. Le precipitazioni più intense si sono verificate nelle prime ore della mattinata, portando 53.8 mm di pioggia a Mele (Genova) e determinando l'innalzamento al primo livello di guardia di alcuni torrenti, fra cui l'Orba a Tiglieto, lo Stura a Campo Ligure e il Bisagno alla Presa: tutte le portate al momento sono comunque ben contenute in alveo. I venti hanno portato raffiche superiori ai 100 km/h: 155 km/h a Casoni di Suvero, 129 km/h a Fontana Fresca sopra Sori. La sala operativa regionale ha segnalato effetti al suolo gravi nell'Imperiese, a Molini di Triora e Rezzo, con alcune centinaia di persone che potranno raggiungere la propria abitazione solo a piedi. Nel resto del territorio frane più localizzate.

Black-out in Piemonte per la neve

Black-out elettrici e di telefonia nelle vallate piemontesi e strade chiuse per il rischio di grandi valanghe. L'ondata di maltempo, con neve dai 1.000 metri in su, si è intensificata dalla scorsa notte in Piemonte. Sono state chiuse le prime strade in montagna. Il provvedimento - informa la Regione - per il momento riguarda la provinciale per Ceresole Reale (Torino), verso il Gran Paradiso. In paese sono caduti 60 centimetri di neve in poche ore; nelle vallate del Canavese sono state sospese le messe domenicali. Sempre in provincia di Torino è stata chiusa in alcuni tratti, per la caduta di alberi sovraccarichi di neve, la provinciale 32 che da Viù porta a Usseglio, nelle valli di Lanzo. Nel Torinese sono interrotte alcune linee elettriche nelle valli di Lanzo, Orco e Soana; black-out anche a Perosa Argentina (in valle Chisone), nel Verbano-Cusio-Ossola e nelle provincie di Vercelli e Cuneo. È interrotta la telefonia fissa e mobile nelle valli di Lanzo. La sala operativa della Protezione civile regionale è aperta dalle 8 di questa mattina. In tutto il Piemonte c'è allerta gialla per rischio di frane e allagamenti. In provincia di Alessandria sono stati chiusi il ponte sull'Erro sulla strada provinciale 225 a Melazzo, le provinciali 61 e 63 per l'esondazione del rio Granetta, il ponte OltreOrba a Capriata d'Orba, i guadi sui torrenti Erro e Lemme. Per gli spostamenti sulle strade la Regione Piemonte consiglia di consultare www.muoversiinpiemonte.it

Paura per i fiumi a Milano

Continua a piovere a Milano e si sta alzando soprattutto il livello del Lambro, ormai vicino ai due metri in città, e quindi per precauzione, come sempre in questi casi, sono state evacuate le comunità che hanno la sede vicino al fiume. "Piogge intense e continue, in città e a nord - spiega l'assessore comunale alla Protezione Civile Marco Granelli - Questo comporta innalzamento dei livelli. A parco Lambro evacuate le comunità”. “Per il Seveso - ha aggiunto Granelli - la vasca è pronta ad essere attivata, e quando ci avviciniamo ai due metri a Milano la metteremo in funzione. Purtroppo a monte le vasche non ci sono ancora e tocca Milano tutelarsi da sola. Speriamo che Regione Lombardia e Aipo si muovano”. Al momento, i livelli idrometrici del Seveso sono ovunque sotto il metro e mezzo, mentre il Lambro in via Feltre ha raggiunto il metro e 90. Di norma, i due fiumi esondano oltre i 3 metri.ù

Sei dispersi nel sud della Francia

Il maltempo imperversa anche nel sud della Francia. Sono sei le persone scomparse a Gard, tra cui due bambini della stessa famiglia travolti mentre cercavano di attraversare in auto i ponti sui fiumi in piena a causa del maltempo che ha colpito il sud-est. Un padre e i suoi due figli di 4 e 13 anni sono stati portati via dalle acque a Dions, a nord di Nimes, intorno alle 23,30 di sabato, ha riferito la prefettura, e altre due persone a Goudargues, nel nord del dipartimento, intorno alle 5 di oggi. La madre, una donna di 40 anni, era anche lei a bordo dell'auto ed e' stata trovata dai soccorritori e portata in ospedale. Sono stati impegnati numerosi vigili del fuoco, tra cui 20 soccorritori, oltre a due droni, una squadra cinofila e un elicottero. Poco dopo le 5 di domenica mattina i servizi di emergenza hanno ricevuto anche un'altra chiamata d'emergenza da parte di due automobilisti che dicevano di essere in difficoltà, prima di perdere i contatti. Secondo i primi elementi dell'indagine, l'auto sarebbe stata occupata da due donne, di 47 e 50 anni, che si stavano recando in Spagna.