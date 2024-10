Maltempo in Calabria, pesanti nubifragi sulle province di Catanzaro e Reggio: paesi isolati e auto inghiottite da voragini

Catanzaro, 21 ottobre 2024 - Il maltempo che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna ha colpito pesantemente nella notte e questa mattina anche la Calabria. Nubifragi e forti piogge si sono abbattute in particolare sulle province di Catanzaro e del Reggino provocando esondazioni di torrenti, allagamenti delle strade e grossi disagi alla circolazione. Particolarmente seria la situazione nel Catanzarese, con circa centinaia di interventi dei vigili del fuoco.

Un'auto inghiottita nella provincia di Catanzaro

Isolato il comune di Maida (Catanzaro) a causa dell'esondazione di un torrente, con i vigili del fuoco impegnati, anche con le loro unità fluviali, a raggiungere diverse abitazioni rimaste isolate. Temporaneamente interrotta inoltre la circolazione sulla Strada Statale 280 Due Mari tra Catanzaro e Lamezia Terme, dopo che un fiume di fango si è riversato sulle due carreggiate creando anche un'improvvisa voragine che ha letteralmente inghiottito un'auto: illesa la conducente, una giovane di 25 anni, soccorsa e tratta in salvo da altri automobilisti.

A causa dei violenti temporali abbattutisi nella zona San Sperato a Reggio

Calabria, la strada comunale che dalla frazione porta all'abitato di Cataforio è al momento interessata da fenomeni franosi, smottamenti e versamento sul manto stradale di materiale argilloso. A rischio la viabilità soprattutto per gli autobus di linea, gli scuolabus e i camion che giornalmente percorrono quella arteria. A causa dei disagi, il tratto è stato parzialmente chiuso perché allo stato attuale la pioggia continua a cadere copiosamente. Per ora non sono segnalati incidenti stradali.