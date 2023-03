L’oligarca evaso a Milano Gli Usa: dovevate tenerlo in cella

di Nicola Palma Gli Stati Uniti temevano sin dall’inizio che Artem Uss potesse scappare. Lo testimonia una lettera inviata il 29 novembre 2022 dal Dipartimento di Giustizia americano al Ministero della Giustizia italiano. Partiamo dalle date. L’imprenditore russo, figlio del governatore della regione di Krasnoyarsk, viene arrestato a Malpensa il 17 ottobre 2022 prima di partire per Istanbul, in esecuzione del mandato di cattura spiccato oltre Atlantico tre settimane prima: è accusato di frode bancaria e riciclaggio, nonché di aver contrabbandato petrolio col Venezuela e tecnologie militari con la Russia. I suoi avvocati presentano istanza di domiciliari: nella richiesta spiegano che sta spostando i suoi interessi in Italia, danno conto del ruolo da consigliere in una società che gestisce un hotel in Sardegna e assicurano che di lui si occuperà la moglie in un appartamento affittato in un lussuoso complesso residenziale dell’hinterland milanese (dove la coppia possiede un’altra casa in ristrutturazione). Il 27 novembre 2022, i giudici danno l’ok, anche se l’imprenditore andrà a Basiglio solo il 2 dicembre, col braccialetto elettronico. Il 29 novembre, arriva la lettera di Washington via ambasciata. "Le autorità statunitensi – si legge – hanno recentemente appreso che nei confronti di Artem Uss, ricercato per l’estradizione...