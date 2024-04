Noi siamo i luoghi che abitiamo. Per questo dobbiamo trovare nuove regole per migliorare la vita dei cittadini. Nelle conclusioni di Renato Loiero, consigliere per le politiche di bilancio della presidenza del Consiglio, c’è tutta la filosofia di Build in Italy - L’Italia che abiteremo. L’evento di Remind è andato in scena ieri a Roma, a Palazzo Ferrajoli.