L’Etna si risveglia e crea ancora disagi. Nubi di cenere, chiuso l’aeroporto a Catania

L’Etna si fa sentire ancora. Lo fa nella notte, con lava, nubi vulcaniche e boati. Su Catania piove cenere e di conseguenza chiude l’aeroporto di Catania. Si tratta del quarto parossismo in 19 giorni del vulcano attivo più alto d’Europa. Al cratere Voragine, nella notte tra lunedì e martedì, una sempre più intensa attività stromboliana ha messo in allarme cittadini e turisti, con persone che sono scese in strada con ombrelli o cappellini per proteggersi. Ma chi non si è potuto difendere è l’aeroporto di Catania che, dopo la chiusura di due spazi aerei, ha disposto la sospensione dei voli in partenza e in arrivo. Uno stop che ha creato un caos nei voli con cancellazione e dirottamenti, soprattutto su Palermo e Trapani, mettendo sotto stress lo scalo e creando forti disagi a chi aveva prenotato. Lo scalo è tornato pienamente operativo solo ieri alle 22.