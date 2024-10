Legato, picchiato e gettato in mare. Ventenne aggredito da una baby gang

Spaventato, intontito e confuso. Le labbra livide, farfugliava per il freddo. Poche parole, poi la perdita di conoscenza. Così è stato trovato l’altra notte, tra i frangiflutti del molo di Santo Spirito, a Bari, un giovane di origini africane. Le mani legate con degli indumenti, una gamba incastrata tra gli scogli e sul volto i segni del freddo. Ad accorgersi di lui è stato un pescatore. Ha sentito flebili urla, ha cercato nel buio della notte e lo ha visto: riverso su se stesso, con una gamba che sembrava non esserci perché impigliata tra i massi bagnati dal mare. Curato e sottoposto ad analisi in ospedale, il 20enne, in possesso di regolare permesso di soggiorno, agli uomini della Mobile ha detto di essere stato aggredito, legato, picchiato e gettato in mare. Potrebbe essere stato vittima di una baby gang, anche se il suo racconto è apparso lacunoso.