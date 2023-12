Le super nozze del duca. Harry e Meghan esclusi

Il matrimonio mondano dell’anno, previsto a giugno nel Regno Unito tra il duca di Westminster, Hugh Grosvenor, e Olivia Henson nella cattedrale di Chester, non vedrà la partecipazione del principe Harry e di Meghan Markle, che non sono stati invitati. Secondo The Sun la decisione sarebbe stata presa per evitare "potenziali imbarazzi per la famiglia reale", dopo le recenti polemiche e le accuse di razzismo rivolte a due alti membri della Royal family, Kate e re Carlo III.