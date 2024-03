Roma, 14 marzo 2024 - L'Aquila è la Capitale italiana della Cultura 2026. A proclamarla il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso della cerimonia in corso a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero, alla presenza della giuria presieduta da Davide Maria Desario e composta da Virginia Lozito, Luisa Piacentini, Andrea Prencipe, Andrea Rebaglio, Daniela Tisi, Isabella Valente, e dei rappresentanti di tutte e 10 le città finaliste: Agnone (Isernia), Alba (Cuneo), Gaeta (Latina), L'Aquila, Latina, Lucera (Foggia), Maratea (Potenza), Rimini, Treviso, Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena).

"Accolgo pienamente e assumo l'impegno di trovare qualche forma per premiare tutte le città finaliste. Adesso vedremo come reperire le risorse, in modo da far vivere tutti questi progetti", ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, subito prima di proclamare la Capitale italiana della Cultura 2026. L'idea è arrivata dal presidente della commissione, Davide Desario: "La mia proposta al ministro - ha detto - è di integrare il bando istituendo un riconoscimento anche alle altre finaliste".