L’allarme dei sindaci "Servono altri 600 milioni o il sistema non reggerà"

"Se gli sbarchi dei migranti continueranno con questo trend, il sistema dell’accoglienza non reggerà. Per far fronte all’emergenza servono almeno 600 milioni di euro in più. E se le cose dovessero peggiorare, si farà presto a superare il miliardo". Non usa mezzi termini Matteo Biffoni, delegato Anci all’Immigrazione e sindaco di Prato, che guarda con preoccupazione ai tanti nuovi sbarchi delle ultime settimane. D’altronde i Comuni sono in prima linea in fatto di accoglienza e le risorse messe a disposizione non sono sufficienti a coprire la nuova ondata. Sindaco, come è arrivato a calcolare la cifra di 600 milioni? "Semplice, basta fare il conto della serva. Se per l’accoglienza di ogni migrante adulto servono dai 50 ai 60 euro a testa al giorno e gli sbarchi continuano con questo trend si fa presto ad arrivare al miliardo. E si tenga conto che per l’accoglienza di persone con patologie, malati psichiatrici o minori stranieri non accompagnati il costo sale fino a 100 euro al giorno". I numeri sono preoccupanti? "Molto. Fra inizio gennaio e il 20 marzo sono arrivati in Italia 20.000 migranti. Nello stesso periodo del 2021 e del 2022 erano poco più di seimila. Se si continua di questo passo,...