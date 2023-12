La strage dei clochard. Arrestato il serial killer

La polizia di Los Angeles ha identificato l’uomo sospettato di aver ucciso tre senzatetto in una settimana. È Jerrid Joseph Powell, 33 anni, già arrestato per l’omicidio di un uomo a San Dimas, in California, a seguito di una rapina a mano armata. Il capo della polizia: "Lo abbiamo trovato grazie ai video della sua auto e alla pistola usata".