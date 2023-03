La ricetta del pediatra? Se non servono farmaci, ai bimbi prescrive gelati

Gelati o biscotti al posto delle medicine, sempre che queste non siano necessarie. È quanto prescrive in certe sue ricette ’speciali’ un pediatra di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, ai suoi piccoli pazienti. Così può capitare che il dottor Rocco Saldutti, questo il nome dello specialista, raccomandi ad alcuni bambini due coni, uno alle 8, alla vaniglia, e uno alle 20, al pistacchio, da mangiare per tre giorni, e ad altri tre biscotti ogni otto ore, per cinque giorni. Ma con un nota che vale per tutti: la ’terapia’ va sospesa in caso di mal di pancia.

Per il medico questo tipo di ricette è anche un sistema utile a "a placare le ansie di certe mamme che portano i loro figli in ambulatorio". ll dottor Saldutti ritiene che, in alcuni casi, i benefici psicologici di questi ’trattamenti’ possano essere utili sia per i piccoli che per le loro famiglie. L’obiettivo principale di queste prescrizioni è comunque quello, chiosa il pediatra, "di evitare di somministrare farmaci inutili ai piccoli e di appesantire ulteriormente il sistema sanitario".