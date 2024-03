Kate sorpresa a fare la spesa con William. Il testimone: "Era rilassata e stava bene"

"Felice, sana e rilassata". Così è parsa Kate Middleton (nella foto) a un testimone che l’ha notata nel fine settimana insieme al marito e che, parlando con il Sun, si è detto "sbalordito nel vederla, dopo tutte le voci che circolavano", fare la spesa al Windsor Farm Shop. "Kate era con William e stava bene – ha aggiunto –. I bambini non erano con loro, ma è un buon segno che fosse abbastanza in salute da poter fare un salto a fare la spesa". I principi di Galles sono stati avvistati in uno dei loro negozi preferiti, a un miglio dall’Adelaide Cottage. Sebbene non sia stata scattata alcuna foto, nel rispetto della richiesta di privacy, secondo il Daily Mail la notizia è il segnale che Kate stia muovendo i primi passi verso un ritorno agli impegni reali ufficiali. Inoltre, l’apparizione dovrebbe mitigare le preoccupazioni dei sudditi per le sue condizioni di salute.