Kate parlerà in pubblico della malattia: "Ma lo farà solamente dopo Pasqua"

Sarà Kate Middleton a dire la verità sulla sua salute quando riapparirà in pubblico. È quanto trapela dalle ultime indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito. Ma al momento, non è stata fissata alcuna data. Dopo il caos mediatico legato prima alloperazione di Kate e poi allo scandalo della foto ritoccata, la corona avrebbe fornito queste informazioni direttamente a persone di fiducia che lavorano nei giornali. Inoltre, presto la principessa pubblicherà una nuova immagine. L’occasione, come Kate è solita fare per tutti gli anniversari dei suoi bambini, potrebbe essere quella del sesto compleanno di Luis, il piccolo di casa, il 23 aprile. Intanto la blogger Usa Jessica Reed Kraus: "La principessa del Galles ha subìto un’ileostomia, un intervento all’intestino, e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto. La guarigione richiede ben 12 settimane".