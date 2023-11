Insulti sessisti del trapper alla figlia di Staffelli

"Un incitamento alla violenza che ha scatenato in me molta paura perché istigava altre persone a farmi del male. Ho dovuto cambiare casa, abitudini, avevo paura di uscire da sola". Rebecca Staffelli– personaggio radio- tv e figlia di Valerio– è parte civile del processo per diffamazione in corso a Monza contro Mr Rizzus, trapper brianzolo, che nel 2019 inserì una frase oltraggiosa in una delle sue canzoni, postandola sui social con tanto di commento ulteriormente diffamatorio.