Insegnanti aggrediti a scuola L’ira di Valditara: offesa allo Stato "Il ministero sarà parte civile"

di Elena G. Polidori Il fenomeno è da tempo sotto la lente dei sociologi e ora anche il governo si impegna a tentare un’inversione di tendenza contro l’aumento delle aggressioni dei professori a scuola da parte degli studenti o dei genitori degli alunni. I numeri parlano chiaro: almeno un ragazzo su cinque ha visto, una volta nella sua vita da studente, atti di violenza da parte di compagni di classe. Ne è cosciente anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che ieri, nella scuola di formazione politica della Lega, ha annunciatoun’iniziativa pesante contro i violenti: "Se uno si alza in piedi e prende a pugni un insegnante proporrò che il ministero si costituisca parte civile nel processo penale e chi prende a pugni non avrà di fronte solo l’insegnante, ma anche lo Stato perché paghi per il danno di immagine alla missione educativa della scuola". E ha aggiunto: "È il momento di dire basta alle aggressioni, voglio che ritornino sicurezza e serenità nelle classi. Dobbiamo ripristinare la cultura del rispetto per professori e beni pubblici. Perché i docenti siano consapevoli della loro missione, con l’entusiasmo che hanno nonostante lo stipendio modesto: fanno tutto questo perché si sentono parte di questa mission e...