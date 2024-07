Incubo Ar-15, il fucile d’assalto delle stragi Usa

Boni

Lo sniper con la faccia da bambino e un passato da bravo studente ha sparato a Trump con un Ar15, acronimo di Armalite Rifle design15, il fucile d’assalto semiautomatico che nella sua versione militare ha fatto la storia dei conflitti d’America dal Vietnam in poi con un continuo aggiornamento della sua dinamica e della sua potenza. Non è una carabina di precisione, quindi, arma che di solito è utilizzata dai cecchini e negli attentati. L’Ar 15 è il fucile che nella sua versione civile affascina maggiormente l’America a mano armata, quella che frequenta i poligoni e che si sente sicura nell’averlo nell’armadio di casa. Questo mitragliatore d’assalto è considerata l’arma letale più diffusa nel Paese, una sorta di icona nazionale, presente in 40 milioni di pezzi e posseduta da americani di ogni fascia sociale.

Il fucile utilizzato da Crooks nell’attentato è molto più di un’arma, è il simbolo di quella parte degli Stati Uniti che si schiera a favore della libera vendita delle armi. Poco più di un anno fa comparì come spilla su baveri e cravatte di alcuni membri repubblicani del Congresso per rilanciare il diritto degli americani a poter girare armati. Prodotto per la prima volta alla fine degli anni ‘50, il fucile semiautomatico ha avuto dapprima un uso militare per poi diventare il più diffuso per uso civile. Molto preciso, difficilmente in panne è capace di sparare in ogni situazione. In pratica la risposta americana al kalashinov russo. La Colt oggi è l’unica azienda che può produrre questo specifico modello – mentre le altre realizzano i cosiddetti ‘Ar-15 style’ come pare essere quello utilizzato dall’attentatore della Pennsylvania. Negli Usa è venduto con varianti e modelli per tutti i gusti e tutte le tasche ed è nata un’associazione che riunisce gli appassionati, la Ar-15 Owners of America. È amato e temuto nello stesso tempo perché considerato il fucile delle stragi, quello che i pazzi a piede libero ogni tanto utilizzano per i massacri in una scuola o in un supermercato.

Quest’arma ha la possibilità di avere caricatori contenenti fino a 100 proiettili con una capacità di sparo di 60 colpi al minuto. Per acquistarla bastano 100 dollari. Il presidente Clinton riuscì a metterla al bando per dieci anni, dal 1994 al 2004, poi prevalse la mentalità della frontiera americana e il divieto cadde.