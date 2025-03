Si scava a mani nude tra le macerie per trovare la donna dispersa nel crollo della palazzina a Bari

Roma, 6 marzo 2025 – Si scava senza sosta tra le macerie alla ricerca di Rosalia De Giosa, barese di 74 anni, dispersa nel crollo della palazzina a Bari, all'angolo tra via Pinto e via De Amicis. Intorno all'una di questa mattina, uno dei cani molecolari impiegati ha abbaiato e cominciato a scavare velocemente in un punto, che per i vigili del fuoco sarebbe corrispondente a quello in cui potrebbe trovarsi la 74enne. La donna, affetta da disabilità, come ricostruito dalla figlia si trovava nel suo appartamento al quarto piano, al momento del crollo dello stabile.

Al momento i vigili del fuoco non possono usare mezzi meccanici per spostare le macerie e procedono a mani nude. A lavoro ci sono le squadre Usar (soccorso e ricerca), droni, cinofili e gruppi di soccorso arrivati dai comandi di Bari, Taranto, Barletta e Foggia. Ma dalle ricerche, ancora nessun risultato. Si è provato anche a chiamare l’anziana al telefonino ma squillava a vuoto. Ed è in quel punto, dove ieri sono state sentite le vibrazioni del telefonino della donna, che si stanno concentrando le ricerche.

L’edificio era stato sgomberato a febbraio 2024 perché pericolante, ma – nonostante l'ordinanza comunale di sgombero – all'interno erano rimasti a vivere ancora l'anziana e due famiglie al primo piano, una era assente al momento della tragedia, l'altra è riuscita a scappare ai primi scricchiolii. Ore di apprensione per la figlia che ha dato l’allarme segnalando l’assenza della madre e continua a seguire le operazioni, tra le lacrime.

Intanto le indagini sul crollo sono passate alla Squadra Mobile della Questura di Bari. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, che è stato sul luogo del crollo fino a tarda notte, ha reso noto che in tutto sono circa 80 le persone evacuate dalle palazzine adiacenti a quella crollata e di queste 14 sono state ospitate in albergo. Già ieri sera era stato allestito un punto di prima accoglienza nella vicina scuola Carlo Del Prete. Il palazzo, costruito una settantina di anni fa e oggetto di una sopraelevazione una cinquantina di anni fa, era stato sgomberato un anno fa dopo che era stato rilevato un problema di tenuta ad un pilastro centrale ammalorato che ieri sera ha ceduto improvvisamente.