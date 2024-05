Tragedia a Caserta, scontro tra auto: morti tre ventenni nell’incidente

Roma, 19 maggio 2024 – Tragedia nel Casertano. Tre giovanissimi sono morti in un incidente stradale questa notte in via delle Dune a Villa Literno. Due auto si sono scontrate, probabilmente in modo frontale. Le giovani vittime avevano rispettivamente 20, 23 e 24 anni. Altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. Nella notte si è verificato anche un altro incidente a Caserta dove un altro ventenne è rimasto ucciso nel ribaltamento della sua vettura.