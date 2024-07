Incendio a Vieste. Evacuati 1200 turisti da un residence. Baia devastata dal rogo

Il Gargano brucia ancora. In uno dei punti più belli, Baia San Felice. E pare che anche in questo caso il rogo sia doloso. Nel bosco sovrastante la baia vere e proprie lingue di fuoco hanno devastato ieri il paesaggio e hanno richiesto l’intervento di mezzi aerei, due canadair e un elicottero dei vigili del fuoco, oltre ai mezzi a terra e ai volontari della protezione civile. A scopo precauzionale, è stata evacuata Baia dei campi, a circa un chilometro dal punto in cui si è sviluppato il rogo. I circa 1.200 villeggianti sono stati trasferiti in una struttura ricettiva verso Mattinata, mentre chi non aveva disponibilità di mezzi di trasporto, perché si trovava in vacanza in tenda da campeggio, è stato trasferito via mare a bordo di imbarcazioni in una palestra messa a disposizione dall’amministrazione comunale che sta provvedendo a trovare una sistemazione per tutti.

La mente torna a quel 24 luglio del 2007, un’inquietante coincidenza, 17 anni fa: un incendio divampato tra Peschici e Vieste provocò la morte di tre persone e 300 feriti, distruggendo la vegetazione.