Il tycoon ancora nel mirino. Spari al golf club di Trump:. Fermato il sospetto attentatore

Pioli

Altri colpi d’arma da fuoco sul voto americano. Questa volta nel campo da golf di West Palm Beach, Florida, dove stava giocando il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump. Ancora una volta, dice l’Fbi, era lui, l’ex presidente, il bersaglio. Un uomo sui 50 anni, originario delle Hawaii, è stato fermato.

Gli agenti del Secret Service che anticipavano l’ispezione delle buche del presidente – che è anche proprietario del campo da golf – hanno visto il sospettato oltre la rete di protezione con l’arma imbracciata e hanno subito fatto fuoco. Trump, che era alla buca numero 6, a 300-500 metri dall’uomo armato di fucile, è stato portato via a forza dagli agenti e rinchiuso nelle stanze di Mar a lago a prova di proiettile. Un testimone nelle vicinanze ha visto il sospettato scappare dai cespugli ed è riuscito a scattare foto dell’auto su cui è fuggito, una Nissan Nera, e della targa. Consegnate le immagini alla polizia, gli agenti sono riusciti a individuarlo e fermarlolungo la Interstate 95, l’autostrada che attraversa la Florida da nord a sud. Al momento dell’arresto, l’uomo non ha opposto resistenza e non era armato. Tra le siepi dove si era appostato sono stati recuperati un fucile Ak-47 con binocolo, e due zaini pieni di munizioni, oltre a una minitelecamera Go Pro.

L’ex presidente che aveva già subito un altro tentato assassinio il 13 luglio in Pennsylvania ha scritto su X ai suoi fan "Sto bene e sono al sicuro non mollero mai…". E ha aggiunto sul suo Truth Social, "La sinistra è malvagia" ripostando un post di Rachel Vindman, testimone chiave dell’inchiesta di impeachment, che aveva scritto: "Nessun orecchio è stato danneggiato. Continuate con il vostro pomeriggio domenicale".

La tensione pre elettorale negli Stati Uniti e soprattutto negli stati come la Florida dove c’è la possibilità di viaggiare armati è così alta che tutto può succedere o diventare un bersaglio politico. Donald Trump non stava parlando questa volta ma solo praticando il suo sport preferito, ma i colpi di arma da fuoco sparati nelle sue vicinanze hanno creato il caos.

I democratici stanno ricevendo anche loro minacce di morte da alcuni gruppi conservatori anti-abortisti, ma il fatto che Trump e il suo vice Vance continuino con la retorica che gli haitiani mangiano i cani e i gatti dei vicini in Ohio continua ad essere creduta dalla maggioranza dei maga. È stato il New York Time a riportare per primo la notizia degli spari al Golf club. Questo ultimo episodio sta portando il secret service a valutare l’opportunità di non permettere più altri eventi e comizi elettorali all’aperto per la difficolta nel poter filtrare tutte le persone che vi partecipano anche se ci sono biglietti obbligatori da presentare all’ingresso.

Nei prossimi giorni Trump tornerà a parlare anche alle comunità di colore di New York e la tensione tornerà a diventare fortissima. Dopo il dibattito in Tv Kamala Harris continua a mantenere un vantaggio generale di 5 punti su Trump ma nei settori specifici come l’economia e la sanità per due mesi consecuitivi Kamala rimane la favorita mentre Trump conserva il vantaggio sul settore dell’emigrazie dove torna a ripetere il suo piano di espulsione immediata per oltre 21 milioni di immigrtati illegali hanno se pagano le tasse in Usa.