Il trionfo al Mondiale dell ’82

Aghini ha esordito nei rally nel 1984. È considerato uno dei più forti piloti italiani degli ultimi 20 anni e uno dei migliori asfaltisti degli anni 1990, per quanto riguarda questa specialità. Legato per anni alla Peugeot, ha vinto moltissimi Rally tra cui la Finale Peugeot in Francia, davanti ai migliori piloti del mondo della casa del leone. Grazie al Jolly Club, ha disputato con successo, alcune Gare Europee con la Lancia Delta nei colori Fina. Rimane sua l’ultima vittoria di un italiano su una vettura italiana all’interno di un rally del campionato mondiale,

al Rally di Sanremo 1992