Il Papa è convalescente. Salta il viaggio a Dubai

A causa dell’affezione respiratoria e polmonare che l’ha colpito in questi giorni, l’86enne papa Francesco, su sollecitazione dei medici, ha dovuto rinunciare in extremis al viaggio a Dubai, in programma da venerdì a domenica, per il summit sul clima. La notizia è stata data ieri sera dal direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che comunque precisa come sia " migliorato il quadro clinico generale del Santo Padre relativamente allo stato influenzale e all’infiammazione".