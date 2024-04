Il meteo divide l’Italia. Maltempo e frane al Nord

Italia tagliata in due nel giorno di Pasquetta. Piogge, vento e neve hanno colpito il centro-Nord Italia, mentre al Sud le temperature hanno raggiunto picchi fino a 29 gradi. L’autostrada A23 è rimasta chiusa per ore in Friuli a causa di una frana caduta nel Comune di Amaro, in provincia di Udine. La sabbia del Sahara è tornata a farsi vedere in Lombardia sulla neve delle montagne della Valtellina, e in Piemonte, dove la coltre bianca ha raggiunto i 4 metri di altezza sulle Alpi Pennine e Lepontine.