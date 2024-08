Il 23enne morto un mese dopo la puntura di un ragno violino, era stato ricoverato in tre ospedali

È stato ricoverato in tre ospedali il 23enne Giuseppe Russo, di Collepasso, in Salento, prima di spirare per una puntura di un ragno violino. I fatti risalgono allo scorso 13 luglio a Collepasso: mentre il ragazzo faceva pulizie in una campagna per conto della ditta per cui lavorava è stato morso dal ragno. Da qui è cominciato il suo calvario. È stato prima ricoverato all’ospedale Panico di Tricase, poi al Dea di Lecce e la notte a cavallo fra venerdì e sabato, vista la gravità delle condizioni, è stato trasferito nella Rianimazione del Policlinico di Bari, dove l’altroieri è morto, oltre un mese dopo la puntura. Sulle cause del decesso, Pierangelo Errico, direttore dell’ospedale di Tricase, ha sottolineato al Corriere della sera che il giovane "ipassato ha avuto patologie polmonari, ma non spetta a me stabilire se c’è stata una correlazione".