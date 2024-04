I Popolari alle Europee. In dirittura d’arrivo l’accordo tra Forza Italia e Noi Moderati di Lupi

Sotto la stella della grande famiglia del Ppe, dopo appelli, riunioni e trattive, si va verso la chiusura dell’accordo tra Forza Italia e Noi Moderati per la corsa alle Europee. "Siamo in dirittura d’arrivo e martedì (domani per chi legge, ndr) dovremmo chiudere l’accordo per rafforzare la famiglia dei popolari europei", ha annunciato Maurizio Lupi (foto).

Antonio Tajani ha più volte richiamato a sé e a Fi le diverse aree dell’orbita moderata, per costruire un fronte comune in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno,con Lupi che non ha mai negato l’idea di unirsi ai forzisti come una soluzione migliore per tutti. Certo, con alcune condizioni, prima tra tutte quella che il simbolo della lista avesse un richiamo a NM: "Manca qualche piccolo dettaglio sul simbolo perché deve essere chiaro che Noi Moderati non si scioglierà in Forza Italia", ha spiegato Lupi.