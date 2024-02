I bambini dal Papa, prima Giornata mondiale

Il Vaticano è al lavoro per la prima Giornata mondiale dei bambini che si terrà il 25 e 26 maggio a Roma. Arriveranno anche ragazzi dalle zone di guerra, dalla Palestina all’Ucraina, dall’Afghanistan alla Siria. Le iscrizioni si sono aperte ieri. Due gli eventi principali: quello della vigilia e la messa della domenica e a entrambi parteciperà Papa Francesco. "Non posso non ringraziare il Papa – ha detto padre Enzo Fortunato, il coordinatore –. Ripartiamo dai bambini e dal desiderio di pace".