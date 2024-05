"Ho il cancro e poco tempo da vivere". Ali Agca: dirò tutto su Emanuela Orlandi

"Sono malato di cancro e ho poco tempo da vivere. Perciò voglio liberarmi la coscienza e spiegare quel che so su Emanuela Orlandi". A dirlo è Ali Agca (foto), 66 anni, il terrorista turco che il 13 maggio 1981 cercò di uccidere Giovanni Paolo II in piazza San Pietro. L’uomo chiede di essere ascoltato dalla commissione d’inchiesta Orlandi-Gregori, "l’unica e ultima occasione per far trionfare la verità storica". "Voglio rivelare la verità storica contro tutte le menzogne che da 41 anni stanno infangando mezzo mondo. Ho delle prove documentali indiscutibili che dimostrano come il complotto su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori fu organizzato soltanto per ottenere la mia liberazione. Non esiste nessun altro motivo", dice Agca a Repubblica.it. Secondo Agca "non esiste nessun movente della pedofilia e della criminalità organizzata".