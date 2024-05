Gruppo di turisti italiani bloccati in Yemen. La Farnesina aveva sconsigliato il viaggio

È un’area del mondo "fortemente sconsigliata" dalla Farnesina. Ma i tour operator organizzano comunque viaggi al largo dello Yemen. "Noi ci siamo fidati e ora siamo bloccati da una settimana" racconta un 40enne bresciano che è tra i 15 italiani fermi sull’isola di Socotra. Il gruppo – composto da milanesi, bergamaschi un riminese e alcuni veneti – era partito da Abu Dhabi il 23 aprile con l’unico volo settimanale che porta all’isola ma, a causa della guerra civile in atto ormai da anni, non sa più come fare rientro. In merito all’isola di Socotra il ministero degli Esteri sul suo sito ’Viaggiare sicuri’ ricorda che "è assolutamente sconsigliato recarsi nell’attuale situazione" e addirittura l’ambasciata d’Italia a Sanàa ha sospeso le proprie attività fino a nuovo avviso. Sulla vicenda dei nostri connazionali si sta già muovendo la Farnesina.