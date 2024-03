Gravina indagato dai pm di Roma per autoriciclaggio

Roma, 6 marzo 2024 - Roma, 6 marzo 2024 - Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è stato iscritto nel registro degli indagati. Gravina è stato sentito oggi per circa un'ora dai pm di Roma nell'ambito dell'indagine su sui presunti illeciti: ipotesi di reato di autoriciclaggio. Gli avvocati di Gravina precisano che il presidente della Federcalcio "ha chiesto di essere ascoltato per chiarire la sua posizione e le circostanze di cui è stato vittima", ed è stato iscritto all’inizio del colloquio di oggi a piazzale Clodio alla presenze anche del procuratore Francesco Lo Voi.

Il procedimento è stato avviato nelle scorse settimane dai pm di Roma su invito della Procura nazionale Antimafia. Il reato di autoriciclaggio si riferisce a presunte irregolarità del presidente della Federcalcio nell'assegnazione del bando del 2018 per il canale tematico della Lega Pro di calcio alla Isg Ginko, nella compravendita di una collezione di libri antichi, sfumata, e per l'acquisto di un appartamento a Milano.

I legali di Gravina spiegano che la decisione di presentarsi dai pm "è stata maturata al fine di tutelare la sua immagine e in virtù della piena fiducia che ripone nei magistrati che stanno seguendo il caso". In questa vicenda "il nostro assistito è una persona offesa, per questo auspica si faccia luce quanto prima su quella che si sta profilando come una vera e propria attività di dossieraggio, rispetto alla quale si augura anche l'individuazione dei mandanti".