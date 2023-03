Gli effetti del no alla benzina bio "A rischio 120mila posti di lavoro"

di Giulia Prosperetti Mentre l’Europa spiana la strada all’elettrificazione delle quattro ruote vietando, a partire dal 2035, la vendita nell’Ue di nuove auto e veicoli leggeri alimentati a benzina e diesel, Germania e Italia – seguite da Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Bulgaria – per salvare il mercato dei motori endotermici in nome della ‘neutralità tecnologica’ puntano su carburanti alternativi: Berlino ha portato avanti l’istanza degli e-fuel, l’Italia ha combattuto la battaglia dei biocarburanti. Ma nel recente braccio di ferro a soccombere sono stati questi ultimi. Una decisione, quella annunciata ieri dal vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, che, se confermata, metterà un freno a un business in forte espansione nel nostro Paese. Grazie alla ricerca e agli ingenti investimenti dell’Eni, l’Italia è, infatti, molto avanti nella ricerca e nella produzione di biocarburanti. L’Eni sta puntando in particolare sull’HVOlution, il primo diesel che – coerentemente con la direttiva Ue 20182001 ‘Redii’ – viene prodotto da materie prime di scarto e residui vegetali, e da olii generati da colture non in competizione con la filiera alimentare, utilizzabile con le attuali infrastrutture e in tutte le motorizzazioni compatibili con l’omologazione EN 15940 (Xtl). Un prodotto frutto dell’investimento realizzato dal 2014 con la...