Gli abusi sessuali coperti dal clero "Denunciare è sempre molto difficile"

di Giovanni Panettiere C’è il parroco che non si fa scrupoli ad abusare per anni di un undicenne proveniente da una famiglia disagiata, madre adottiva suicida e padre violento. Non manca il prete capace di negare fino alla prova schiacciante del Dna di essere lui il papà di un ragazzo nato dallo stupro di un’adolescente. E che dire del presbitero, che riempie di attenzioni le sue ’elette’, tutte minorenni, in cambio di favori sessuali, o della comunità di disabili ’tradita’ dai ministri di Dio? Sono solo i casi più emblematici della piaga degli abusi sui minori nella Chiesa italiana di cui ad oggi non si conosce ancora la portata puntuale a differenza di altri paesi. Germania, Francia, Australia, dove, complice il lavoro di commissioni indipendenti, si stima un 4-7% di preti abusatori. Su questa carenza statistica tutta italiana accendono i riflettori le pagine di Agnus Dei (Solferino). Scritto da Lucetta Scaraffia, Anna Foa e Franca Giansoldati, ex redattrici di Donne, Chiesa, Mondo, mensile al femminile dell’Osservatore Romano, il libro è la prima inchiesta approfondita sugli abusi sessuali del clero nel nostro paese. Le storie raccontate, anche nelle loro trame giudiziarie, sono attinte dall’archivio online dell’associazione delle vittime Rete L’Abuso e riguardano preti finiti sotto la lente d’ingrandimento della giustizia civile. Per lo più predatori sessuali piuttosto che pedofili, stando al prezioso criminal profiling tratteggiato dalle autrici che rifiutano di schiacciare tout court sulla malattia psichica la forma mentis dei violentatori. Ministri di Dio abili nel raccogliere denaro, in apparenza per scopi benefici, in realtà per tenere legate a sé le prede, quasi sempre molto povere, con una ridda di regali. Di solito si tratta di presbiteri molto apprezzati dalle loro comunità al punto che, anche quando le voci, le accuse, le prove degli abusi si fanno sempre più stringenti, godono di un’incrollabile ...