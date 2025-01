Giù dalla parete rocciosa. Perde la vita in Abruzzo uno studente di 20 anni

Sarebbe precipitato da una parete rocciosa mentre si arrampicava con un amico ed è morto: l’incidente è avvenuto nel pomeriggio nella frazione aquilana di Roio, in località Fossa di Valleona (sopra una foto d’archivio). Vittima dell’incidente è un 20enne, Manfredi Antonio Tallarico, studente fuori sede di Odontoiatria, residente all’Aquila, ma originario di Merano. Il prossimo 6 febbraio avrebbe compiuto 21 anni.

È stato un infermiere fuori servizio a lanciare l’allarme: l’uomo, che si trovava in zona, è stato sentito dai carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti sull’accaduto. "L’ho visto cadere e ho subito allertato i soccorsi", ha riferito l’operatore sanitario ai militari. È stato sentito anche l’amico del 20enne, compagno di arrampicata.

Sono in corso indagini, coordinate dal pm Antonio Timpano, per accertare le cause della tragedia: si sta cercando di capire se ha avuto un problema con le corde utilizzate per l’arrampicata. Per la procura, in ogni caso, non ci sono responsabilità di terzi: il magistrato ha deciso di non far eseguire l’autopsia.