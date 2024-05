Giornalista di gossip aggredito in casa: "Pestato e minacciato da due uomini"

Aggredito nella sua casa di Milano Alberto Dandolo (nella foto), giornalista di Dagospia e del settimanale Oggi. Il cronista sarebbe stato assalito e picchiato a sangue da due persone dall’accento del centro Italia, che lo avrebbero minacciato, intimandogli: "Ti devi fare i c... tuoi, la devi smettere di rompere i c...". Ci sarebbe stata anche una terza persona presente, rimasta in zona per fare da palo. Dandolo, che ha riportato una ferita alla mano, ha denunciato l’episodio ai carabinieri del capoluogo lombardo. "Siamo abituati a pressioni, minacce, querele, diffide. Ora siamo alla violenza fisica – scrive Dagospia –. Ma continueremo a fare il nostro lavoro e a denunciare, finché ci sarà possibile". All’appello/denuncia aderisce Carlo Verdelli, direttore di ‘Oggi’". A Dandolo solidarietà anche da Vittorio Di Trapani, presidente della Fnsi.